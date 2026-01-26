Кабмин РФ одобрил законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за публичное отрицание фактов геноцида, совершенного нацистами в отношении советского народа в период Великой Отечественной войны, а также за действия, порочащие память погибших.
Законопроектом предлагается расширить две статьи УК РФ (243.4 и 354.1). В частности, статья 243.4, предусматривающая наказание до 5 лет лишения свободы за осквернение воинских захоронений и памятников защитникам Отечества, будет распространена также на мемориалы жертвам геноцида советского народа.
Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма закреплена в статье 354.1. Действующая норма устанавливает уголовную ответственность за отрицание фактов, признанных Нюрнбергским трибуналом, одобрение преступлений нацистов и распространение лжи о действиях СССР в годы Второй мировой войны. Санкции включают крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы до трех лет. До этого российское правительство определило приоритетные отрасли для поддержки.