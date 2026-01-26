Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма закреплена в статье 354.1. Действующая норма устанавливает уголовную ответственность за отрицание фактов, признанных Нюрнбергским трибуналом, одобрение преступлений нацистов и распространение лжи о действиях СССР в годы Второй мировой войны. Санкции включают крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы до трех лет. До этого российское правительство определило приоритетные отрасли для поддержки.