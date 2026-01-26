Австралия сменила критиковавшего Трампа посла в США

Новым послом Австралии в Соединённых Штатах станет Грег Мориарти. По словам главы правительства, он обладает значительным опытом в сфере обороны и международной безопасности, ранее занимал пост министра обороны, служил в Центральном командовании вооружённых сил США, а также работал на руководящих должностях в канцелярии премьер-министра.