Австралия сменила критиковавшего Трампа посла в США

Власти Австралии приняли решение отозвать Кевина Радда с поста посла страны в США.

Источник: Аргументы и факты

Власти Австралии приняли решение отозвать Кевина Радда с поста посла страны в США. Об этом сообщил премьер-министр Энтони Альбанезе, отметив, что правительство инициировало процедуру назначения нового главы дипломатической миссии.

Новым послом Австралии в Соединённых Штатах станет Грег Мориарти. По словам главы правительства, он обладает значительным опытом в сфере обороны и международной безопасности, ранее занимал пост министра обороны, служил в Центральном командовании вооружённых сил США, а также работал на руководящих должностях в канцелярии премьер-министра.

Кроме того, Мориарти возглавлял ведомство, отвечавшее за реализацию проектов в рамках альянса AUKUS.

Ранее Трамп публично унизил бывшего премьер-министра Австралии, ныне посла страны в США, Кевина Радда, это произошло в Белом доме, когда стороны подписывали соглашение по редкоземельным металлам.

