Власти ХМАО получили установки к выборам 2026 года. Инсайд

При этом, явка на выборах в Госдуму тогда составила 46,6%, качество голосования — 42,3%, а в окружной парламент — 44,6% и 40,2% Другой собеседник агентства поделился, что речь может идти о показателях «55 на 55». «Символично, что новые окружные власти не требуют на старте кампании невыполнимых показателей, в отличие от предыдущей команды. Говорят, что политблок при экс-замглавы региона Алексее Шипилове был склонен устанавливать пороги значительно выше федеральных», — пояснил источник. Комментарий властей ХМАО ожидается.