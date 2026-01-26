Власти ХМАО получили установки к выборам 2026 года. Инсайд

ХМАО получил установки по выборам в думы четырех уровней.
Власти ХМАО получили установки к выборам 2026 года. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте, округ должен показать результаты лучше, чем по итогам избирательной кампании 2021 года.
«КПИ появились после визита в Югру заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги — Бориса Кириллова. На этих выборах власти будут добиваться более высоких результатов, чем в ходе кампании 2021 года», — отметил инсайдер.
При этом, явка на выборах в Госдуму тогда составила 46,6%, качество голосования — 42,3%, а в окружной парламент — 44,6% и 40,2% Другой собеседник агентства поделился, что речь может идти о показателях «55 на 55». «Символично, что новые окружные власти не требуют на старте кампании невыполнимых показателей, в отличие от предыдущей команды. Говорят, что политблок при экс-замглавы региона Алексее Шипилове был склонен устанавливать пороги значительно выше федеральных», — пояснил источник. Комментарий властей ХМАО ожидается.
Информацию о том, что в ходе прошлой кампании внупол поднимал КПИ, подтвердили несколько источников, принимавших участие в выборах на окружном и муниципальном уровне. При этом, ранее политолог Александр Безделов в беседе с URA.RU отмечал, что у первого замгубернатора Павла Тараканова более устойчивые позиции. «И ему, в отличие от предыдущего куратора внупола, не нужно ничего доказывать федеральным властям», — пояснял эксперт.