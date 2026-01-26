«Сделки не будет»: в США сделали заявление после переговоров с Россией

По словам эксперта, «сделка», на которой настаивает Запад, подразумевает только временное решение ситуации, которое направлено только на то, чтобы дать киевскому режиму время на передышку и перевооружение. Россия же, напротив, стремиться заключить прочное соглашение, пояснил он.