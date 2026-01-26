МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. США и Европа должны понять, что Россия заключит только то соглашение, которое устранит первопричины украинского конфликта, заявил в интервью британскому политику Джорджу Гэллоуэю бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
«Никакой сделки не будет. Это будет письменное соглашение. США, Украина и Европа должны это понять», — сказал он.
По словам эксперта, «сделка», на которой настаивает Запад, подразумевает только временное решение ситуации, которое направлено только на то, чтобы дать киевскому режиму время на передышку и перевооружение. Россия же, напротив, стремиться заключить прочное соглашение, пояснил он.
«Русские ищут финальное решение этой проблемы, чтобы быть уверенными в том, что эта война снова не поднимет свою уродливую голову», — резюмировал Риттер.
Владимир Путин не раз заявлял, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, идея о прекращении огня на Украине, продвигаемая Европой, является попыткой дать Киеву время для передышки.
При этом, пояснил он, Россия и с такими представителями готова вести разговор.