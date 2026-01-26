По оценке дипмиссии, для государств Евросоюза, которые столкнулись с бюджетными провалами и экономическими проблемами, общий долг стал удобным инструментом: часть национальных затрат на оборону уходит в «общеесовский» счет. Именно поэтому многие столицы активно пользуются возможностью получить льготные кредиты по линии SAFE.
В постпредстве напомнили, что механизм коллективных заимствований Брюссель применяет и для финансирования поддержки Украины, в том числе в рамках одобренного в декабре 2025 года двухлетнего «военного» кредита на 90 млрд евро. На этом фоне в диппредставительстве ставят вопрос о том, насколько справедлива такая практика по отношению к будущим поколениям европейцев, которым в итоге придется обслуживать эти обязательства.
Российские дипломаты также указали, что нынешняя линия Брюсселя ведет к снижению уровня жизни и усиливает кризис в промышленности Европы. В постпредстве считают, что при сохранении курса социально-экономические последствия для ЕС могут стать необратимыми.
Читайте также: Стало известно гражданство членов экипажа захваченного Францией танкера Grinch.