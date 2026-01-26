Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС набирает кредиты на оружие и оставляет счета будущим поколениям

Страны Евросоюза закрывают часть военных расходов за счет коллективных заимствований.

Страны Евросоюза закрывают часть военных расходов за счет коллективных заимствований. В российском постпредстве при ЕС считают, что такая схема перекладывает долговую нагрузку на тех, кто будет платить уже завтра.

По оценке дипмиссии, для государств Евросоюза, которые столкнулись с бюджетными провалами и экономическими проблемами, общий долг стал удобным инструментом: часть национальных затрат на оборону уходит в «общеесовский» счет. Именно поэтому многие столицы активно пользуются возможностью получить льготные кредиты по линии SAFE.

В постпредстве напомнили, что механизм коллективных заимствований Брюссель применяет и для финансирования поддержки Украины, в том числе в рамках одобренного в декабре 2025 года двухлетнего «военного» кредита на 90 млрд евро. На этом фоне в диппредставительстве ставят вопрос о том, насколько справедлива такая практика по отношению к будущим поколениям европейцев, которым в итоге придется обслуживать эти обязательства.

Российские дипломаты также указали, что нынешняя линия Брюсселя ведет к снижению уровня жизни и усиливает кризис в промышленности Европы. В постпредстве считают, что при сохранении курса социально-экономические последствия для ЕС могут стать необратимыми.

Читайте также: Стало известно гражданство членов экипажа захваченного Францией танкера Grinch.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше