ЕС набирает кредиты на оружие и оставляет счета будущим поколениям

В постпредстве напомнили, что механизм коллективных заимствований Брюссель применяет и для финансирования поддержки Украины, в том числе в рамках одобренного в декабре 2025 года двухлетнего «военного» кредита на 90 млрд евро. На этом фоне в диппредставительстве ставят вопрос о том, насколько справедлива такая практика по отношению к будущим поколениям европейцев, которым в итоге придется обслуживать эти обязательства.