Axios: сенатор Круз раскритиковал Трампа перед спонсорами президентской кампании

Издание утверждает, что в его распоряжении имеются соответствующие аудиозаписи общей продолжительностью около 10 минут. На них Тед Круз отзывается о Джей Ди Вэнсе как о «пешке» консервативного блогера Такера Карлсона, который, в свою очередь, «пропагандирует антисемитизм и антиизраильскую внешнюю политику». Господин Круз также предупреждает спонсоров, что введенные Трампом пошлины могут подорвать экономику и привести к его импичменту.