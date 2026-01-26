Турецкий публицист заявил о безальтернативности мира для Украины

Украине, по сути, не остается альтернатив мирному соглашению с Россией. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал турецкий публицист Огузхан Сарыгюль.
Поводом стали переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Второй день встреч прошел в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Сарыгюль считает, что продолжение конфликта не отвечает интересам украинского общества и в перспективе только усиливает внешнюю зависимость страны от западных партнеров. По его оценке, украинскому руководству стоит сосредоточиться на поиске компромиссного политического решения, чтобы не получить затяжной кризис с тяжелыми последствиями для внутреннего развития.
Отдельно он указывает на риск того, что отказ от переговоров может обернуться долгосрочными негативными последствиями для суверенитета Украины и ее дальнейших перспектив.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что последние атаки украинских войск на российские регионы могут быть направлены на срыв мирных переговоров в Абу-Даби.
Также сообщалось, что двухдневные консультации России, США и Украины в Абу-Даби прошли в закрытом режиме. При этом, по информации ТАСС, в повестке обсуждались буферные зоны и механизмы контроля за режимом прекращения огня. Самым сложным блоком вновь стал территориальный вопрос.
Читайте также: Стало известно гражданство членов экипажа захваченного Францией танкера Grinch.