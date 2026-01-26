Екатерина Мулина возглавила «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ» в Хабаровске

Ранее сообщалось, что председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать образование по ряду профессий полностью бесплатным. “Наша партия давно предлагает повысить стипендию до прожиточного минимума. Чтобы это была действительно помощь, а не символическая выплата, которой едва хватает на проезд, — напомнил Сергей Миронов. — Также я считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать полностью бесплатным — хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно”.