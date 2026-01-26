Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Мулина возглавила «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ» в Хабаровске

Екатерина Алексеевна — депутат Хабаровской гордумы.

Источник: AmurMedia

В Хабаровске прошло общее собрание Местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Участники мероприятия подвели итоги работы партийного отделения краевой столицы, а также обсудили дальнейшие планы, сообщает региональное отделение партии.

На должность председателя городского отделения единогласно была избрана депутат Хабаровской городской Думы Екатерина Мулина.

Екатерина Мулина родилась в 1984 году в Комсомольске-на-Амуре, является депутатом Хабаровской городской Думы 8 созыва по избирательному округу № 9. Работает старшим преподавателем в ДВГУПС.

Ранее сообщалось, что председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов предложил сделать образование по ряду профессий полностью бесплатным. “Наша партия давно предлагает повысить стипендию до прожиточного минимума. Чтобы это была действительно помощь, а не символическая выплата, которой едва хватает на проезд, — напомнил Сергей Миронов. — Также я считаю, что первое образование в вузах и колледжах должно стать полностью бесплатным — хотя бы для тех специалистов, в которых крайне нуждается наша страна. Это будущие педагоги, медики, инженеры, ученые. Те кадры, которые нам очень нужны. Тогда почему они учатся за деньги? Их надо готовить бесплатно”.

Узнать больше по теме
Партия «Справедливая Россия» в 2025 году: идеология, лидеры, деятельность
В Российской Федерации не так много политических организаций, представленных в парламенте страны. Можно выделить партию «Справедливая Россия», которая сохраняет места в Государственной думе и в 2024 году. Собрали главную информацию об объединении: идеология, цели, ключевые представители.
Читать дальше