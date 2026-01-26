Тяжелые дроны «Упырь-18» повергают в ужас ВСУ

На купянском и константиновском направлениях начали применять новые беспилотники повышенной грузоподъемности «Упырь-18». Как сообщили ТАСС на заводе-изготовителе, аппараты способны доставлять к цели 10-килограммовые мины и поражать укрепленные блиндажи.