Тяжелые дроны «Упырь-18» повергают в ужас ВСУ

На купянском и константиновском направлениях начали применять новые беспилотники повышенной грузоподъемности «Упырь-18». Как сообщили ТАСС на заводе-изготовителе, аппараты способны доставлять к цели 10-килограммовые мины и поражать укрепленные блиндажи.
По данным предприятия, название модели связано с 18-дюймовой рамой. Ключевая особенность — возможность нести тяжелый боезапас на десятки километров.
Помимо ударного применения, такие дроны задействуют и для снабжения подразделений у линии боевого соприкосновения: грузоподъемность позволяет доставлять необходимые материалы на передовую.
В компании также заявили о планах нарастить выпуск «Упырей-18», отметив, что техника уже показала результат в боевой обстановке.
