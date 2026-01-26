Ричмонд
Власти Китая предостерегли граждан от контента с восхвалением западной культуры

Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР выступило в китайской соцсети WeChat с предупреждением о вреде интернет-контента, восхваляющего образ жизни и культуру западных стран. Они также предостерегли граждан от попыток принижения национальной культуры Китая в сети.

Источник: Reuters

«Некоторые создатели контента в социальных сетях старательно повествуют об “изысканной цивилизации” и “зарубежном образе жизни”, формируют рамки для сравнения, которые подчеркивают преимущества и затушевывают слабые стороны (стран Запада, — “Ъ”)», — написано в заявлении министерства.

Как указано в публикации, подобные пропагандистские сценарии в интернет-ресурсах обычно игнорируют достижения внутреннего развития КНР, а недостатки либо преувеличивают, либо выдумывают. Целями кампании, как считает МГБ Китая, становится формирование в соцсетях представления о том, что «за границей Луна круглее». Кроме того, Пекин увидел в таком контенте подготовку почвы для «мягкого вторжения западной идеологии».

Министерство госбезопасности призвало к объединению усилий народа для формирования «здорового» киберпространства и создания «неприступного барьера идеологической безопасности». МГБ также рекомендовало сообщать о случаях пропаганды на горячую линию.