Власти Китая предостерегли граждан от контента с восхвалением западной культуры

Как указано в публикации, подобные пропагандистские сценарии в интернет-ресурсах обычно игнорируют достижения внутреннего развития КНР, а недостатки либо преувеличивают, либо выдумывают. Целями кампании, как считает МГБ Китая, становится формирование в соцсетях представления о том, что «за границей Луна круглее». Кроме того, Пекин увидел в таком контенте подготовку почвы для «мягкого вторжения западной идеологии».