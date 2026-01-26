Берлин удивился плану Трампа с Советом мира

Власти Германии отреагировали на идею президента США Дональда Трампа о создании Совета мира. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что проект вызвал вопросы и оказался неожиданным.
По словам министра, сам термин «Совет мира» ранее существовал скорее как абстрактное понятие, поэтому в Берлине ждали конкретики — в первую очередь, как будет устроен устав и какие механизмы заложат в формат. Представленный вариант, как отметил Вадефуль, стал для Германии неприятным сюрпризом.
При этом дипломат подтвердил, что ФРГ готова участвовать в урегулировании ситуации в секторе Газа, но связывает это с условием разоружения движения ХАМАС. Без выполнения этого пункта, по оценке немецкой стороны, любые новые структуры и площадки не дадут результата.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что европейские страны могут фактически объявить бойкот инициативе Трампа по созданию Совета мира.
Читайте также: Стало известно гражданство членов экипажа захваченного Францией танкера Grinch.