Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Берлин удивился плану Трампа с Советом мира

Власти Германии отреагировали на идею президента США Дональда Трампа о создании Совета мира.

Власти Германии отреагировали на идею президента США Дональда Трампа о создании Совета мира. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что проект вызвал вопросы и оказался неожиданным.

По словам министра, сам термин «Совет мира» ранее существовал скорее как абстрактное понятие, поэтому в Берлине ждали конкретики — в первую очередь, как будет устроен устав и какие механизмы заложат в формат. Представленный вариант, как отметил Вадефуль, стал для Германии неприятным сюрпризом.

При этом дипломат подтвердил, что ФРГ готова участвовать в урегулировании ситуации в секторе Газа, но связывает это с условием разоружения движения ХАМАС. Без выполнения этого пункта, по оценке немецкой стороны, любые новые структуры и площадки не дадут результата.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что европейские страны могут фактически объявить бойкот инициативе Трампа по созданию Совета мира.

Читайте также: Стало известно гражданство членов экипажа захваченного Францией танкера Grinch.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше