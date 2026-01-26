Ричмонд
В Дании призвали Евросоюз сплотиться против пошлин Трампа

Дания и Евросоюз должны оказать Канаде максимальную поддержку на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести против нее жесткие торговые меры.

С таким заявлением выступил депутат датского парламента Пелле Драгстед.

Поводом стали слова Трампа о возможных пошлинах в 100% на все канадские товары, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем. Драгстед указал, что в сложившейся ситуации странам, на которые оказывается давление, следует действовать вместе и отвечать на угрозы согласованно.

На этом фоне отдельно прозвучала тема Гренландии. Премьер-министр Канады Марк Карни ранее заявлял о поддержке права Гренландии и Дании самостоятельно решать будущее острова.

Гренландия остается частью Датского королевства. При этом Трамп неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль США. В ответ власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от попыток захвата и подчеркивали, что рассчитывают на уважение территориальной целостности.

