В Дании призвали Евросоюз сплотиться против пошлин Трампа

Поводом стали слова Трампа о возможных пошлинах в 100% на все канадские товары, если Оттава заключит торговую сделку с Китаем. Драгстед указал, что в сложившейся ситуации странам, на которые оказывается давление, следует действовать вместе и отвечать на угрозы согласованно.