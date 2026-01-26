Минобороны получит доступ к данным Центробанка для усиления борьбы с коррупцией

В документе говорится, что сфера финансового мониторинга существенно расширяется. Теперь военное ведомство сможет запрашивать информацию не только у налоговой службы и Росреестра, но и у банков, бюро кредитных историй, депозитариев, а также операторов информационных систем, которые занимаются выпуском цифровых финансовых активов (криптовалют).