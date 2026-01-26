Минобороны получит доступ к данным Центробанка для усиления борьбы с коррупцией

Министерство обороны России получит новые масштабные инструменты для антикоррупционного контроля.
Согласно проекту приказа, опубликованному на федеральном портале правовых актов, Белоусов наделит своего заместителя, начальника Главного военно-политического управления ВС России генерала Виктора Горемыкина, полномочиями по направлению официальных запросов в Центральный банк России.
В документе говорится, что сфера финансового мониторинга существенно расширяется. Теперь военное ведомство сможет запрашивать информацию не только у налоговой службы и Росреестра, но и у банков, бюро кредитных историй, депозитариев, а также операторов информационных систем, которые занимаются выпуском цифровых финансовых активов (криптовалют).
Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении начальника отдела контроля выполнения государственных контрактов Андрея Тюрина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении заказа для Минобороны.