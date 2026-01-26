Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны получит доступ к данным Центробанка для усиления борьбы с коррупцией

Министр обороны России Андрей Белоусов расширяет полномочия своего ведомства для борьбы с коррупцией.

Источник: Олег Елков/ТАСС

Министерство обороны России получит новые масштабные инструменты для антикоррупционного контроля.

Согласно проекту приказа, опубликованному на федеральном портале правовых актов, Белоусов наделит своего заместителя, начальника Главного военно-политического управления ВС России генерала Виктора Горемыкина, полномочиями по направлению официальных запросов в Центральный банк России.

В документе говорится, что сфера финансового мониторинга существенно расширяется. Теперь военное ведомство сможет запрашивать информацию не только у налоговой службы и Росреестра, но и у банков, бюро кредитных историй, депозитариев, а также операторов информационных систем, которые занимаются выпуском цифровых финансовых активов (криптовалют).

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении начальника отдела контроля выполнения государственных контрактов Андрея Тюрина, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении заказа для Минобороны.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше