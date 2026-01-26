Службу по возврату активов создали при Генеральной прокуратуре Казахстана

АСТАНА, 26 янв — Sputnik. При Генпрокуратуре Казахстана появится Служба по возврату активов.
Об этом говорится в опубликованном надзорным органом приказе. Согласно документу Служба по возврату активов является структурным подразделением Генпрокуратуры. Структура и штатная численность Службы утверждаются Генпрокурором.
Служба состоит из:
управления мониторинга, анализа, проверок;
управления по мерам возврата активов;
старшего помощника Генерального Прокурора (организационно-контрольная работа);
помощника Генерального Прокурора (по международным связям).
В список задач Службы входит выявление и возврат государству незаконно приобретенных активов. А также осуществление мер, направленных на возврат государству незаконно приобретенных, в том числе выведенных активов.
Указано и развитие международно-правового сотрудничества по возврату активов и другие задачи. Персональную ответственность за выполнение задач будет нести начальник Службы.