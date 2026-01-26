Киев предупредили о последствиях атаки на резиденцию Путина: Медведев не исключил использования спецоружия

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. Инцидент произошел в ночь на 29 декабря, было задействовано более 90 ударных дронов. Это событие совпало по времени с переговорами президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского.