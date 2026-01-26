Ричмонд
Киев предупредили о последствиях атаки на резиденцию Путина: Медведев не исключил использования спецоружия

Медведев допустил ответ спецоружием на попытку удара по резиденции Путина.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что массированная атака беспилотников на резиденцию президента Владимира Путина может быть расценена как основание для ответного удара.

Политик отметил, что в такой ситуации Россия оставляет за собой право использовать специальное оружие. Медведев подчеркнул, что подобные провокационные действия несут в себе чрезвычайно высокий уровень риска. Он призвал учитывать возможные катастрофические последствия таких атак для международной безопасности.

Напомним, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина в Новгородской области. Инцидент произошел в ночь на 29 декабря, было задействовано более 90 ударных дронов. Это событие совпало по времени с переговорами президента США Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Позднее российское военное ведомство раскрыло подробности отражения этой атаки. Выяснилось, что дроны запускались с территории Сумской и Черниговской областей Украины. Они двигались с нескольких направлений на предельно малых высотах, что затрудняло их обнаружение.

Характер атаки, маршруты полета и количество задействованных беспилотников, по данным Минобороны, указывают на тщательное планирование операции. Целью удара была именно резиденция российского президента, что подтверждает его целенаправленность.

В ответ на эту атаку российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Это произошло в ночь с 8 на 9 января, о чем официально сообщили в Министерстве обороны России.

Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования. В частности, был применен новейший подвижный ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Как подчеркнули в военном ведомстве, поражены были объекты, связанные с производством беспилотников. Также ударам подверглись объекты энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал применение комплекса «Орешник». Он заявил, что удар по военному объекту в западном регионе Украины вызвал ошеломляющую реакцию на Западе.

Нарышкин отметил, что в военно-политических кругах Запада царит смятение после демонстрации возможностей нового российского оружия. По его словам, это подтверждает высокую эффективность российских средств поражения.

