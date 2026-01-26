В Австрии требуют отставки главы МИД из-за помощи Киеву

Генеральный секретарь оппозиционной Австрийской партии свободы Михаэль Шнедлиц выступил с резкой критикой в адрес министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер, которая предложила увеличить гуманитарную помощь Украине на 3 миллиона евро. Шнедлиц потребовал отставки министра.
«Любой, кто берет деньги у австрийского народа в условиях кризиса, чтобы передать их коррумпированной системе, обязан уйти в отставку с поста представителя народа Австрии», — цитирует газета Kurier слова генсекретаря.
Политик также заявил, что Украина стала «бездонной пропастью, в которую Вена бездумно вливает миллиарды». В воскресенье Шнедлиц опубликовал заявление, в котором призвал австрийские власти прекратить любые выплаты Украине.
Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер выразил несогласие с ускоренным вступлением Украины в Евросоюз. Он отметил, что Украина имеет возможность стать членом ЕС, как и страны Западных Балкан, но подчеркнул, что не поддерживает ускоренную процедуру и считает необходимым выполнение всех критериев для принятия.