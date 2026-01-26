В Австрии требуют отставки главы МИД из-за помощи Киеву

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер выразил несогласие с ускоренным вступлением Украины в Евросоюз. Он отметил, что Украина имеет возможность стать членом ЕС, как и страны Западных Балкан, но подчеркнул, что не поддерживает ускоренную процедуру и считает необходимым выполнение всех критериев для принятия.