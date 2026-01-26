ОБСЕ назвали неподходящей для контроля перемирия на Украине структурой

По словам дипломата, разговоры о возвращении ОБСЕ к роли наблюдателя лишены практического смысла. В российском постпредстве считают, что организация в прежнем виде не справилась со своей задачей и не показала эффективности в ключевых вопросах, связанных с украинским урегулированием.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала на востоке Украины с марта 2014 года по март 2022-го. Ее мандат прекратился после того, как не удалось добиться продления — в том числе из-за позиции России. Формально миссия должна была фиксировать соблюдение режима прекращения огня и содействовать диалогу. СММ была гражданской и невооруженной и разворачивалась при согласии всех 57 государств-участников ОБСЕ.
Москва неоднократно обвиняла миссию в предвзятости и в том, что собранные данные, по утверждению российской стороны, использовались украинскими военными. В МИД РФ ранее заявляли, что СММ якобы прикрывала фортификационные работы ВСУ и могла собирать информацию в интересах западных спецслужб.
При этом, как отметил Полянский, сегодня «особого интереса» к возвращению ОБСЕ в качестве наблюдателя на Украине, по его версии, нет. В российском представительстве настаивают: организация должна сосредоточиться на другом — попытаться восстановить смысл своего существования через обсуждение общеевропейской безопасности, выявление причин кризиса и выработку гарантий, чтобы подобные сценарии не повторялись.
Вместе с тем Полянский допустил, что в будущем ОБСЕ теоретически может быть задействована в урегулировании или в постконфликтных процессах. Однако, как подчеркнул дипломат, рассчитывать на автоматическую роль организации не приходится — сначала ей нужно вернуть доверие и подтвердить свою состоятельность.
