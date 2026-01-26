Ричмонд
ОБСЕ назвали неподходящей для контроля перемирия на Украине структурой

ОБСЕ не сможет выступать мониторинговой структурой в случае возможного перемирия на Украине.

ОБСЕ не сможет выступать мониторинговой структурой в случае возможного перемирия на Украине. Постоянный представитель России при организации Дмитрий Полянский заявил РБК, что ОБСЕ, по оценке Москвы, утратила доверие еще во время реализации минских соглашений.

По словам дипломата, разговоры о возвращении ОБСЕ к роли наблюдателя лишены практического смысла. В российском постпредстве считают, что организация в прежнем виде не справилась со своей задачей и не показала эффективности в ключевых вопросах, связанных с украинским урегулированием.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала на востоке Украины с марта 2014 года по март 2022-го. Ее мандат прекратился после того, как не удалось добиться продления — в том числе из-за позиции России. Формально миссия должна была фиксировать соблюдение режима прекращения огня и содействовать диалогу. СММ была гражданской и невооруженной и разворачивалась при согласии всех 57 государств-участников ОБСЕ.

Москва неоднократно обвиняла миссию в предвзятости и в том, что собранные данные, по утверждению российской стороны, использовались украинскими военными. В МИД РФ ранее заявляли, что СММ якобы прикрывала фортификационные работы ВСУ и могла собирать информацию в интересах западных спецслужб.

При этом, как отметил Полянский, сегодня «особого интереса» к возвращению ОБСЕ в качестве наблюдателя на Украине, по его версии, нет. В российском представительстве настаивают: организация должна сосредоточиться на другом — попытаться восстановить смысл своего существования через обсуждение общеевропейской безопасности, выявление причин кризиса и выработку гарантий, чтобы подобные сценарии не повторялись.

Вместе с тем Полянский допустил, что в будущем ОБСЕ теоретически может быть задействована в урегулировании или в постконфликтных процессах. Однако, как подчеркнул дипломат, рассчитывать на автоматическую роль организации не приходится — сначала ей нужно вернуть доверие и подтвердить свою состоятельность.

