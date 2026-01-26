ОБСЕ назвали неподходящей для контроля перемирия на Украине структурой

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ работала на востоке Украины с марта 2014 года по март 2022-го. Ее мандат прекратился после того, как не удалось добиться продления — в том числе из-за позиции России. Формально миссия должна была фиксировать соблюдение режима прекращения огня и содействовать диалогу. СММ была гражданской и невооруженной и разворачивалась при согласии всех 57 государств-участников ОБСЕ.