Литва возобновила оформление грузовиков на границе с Беларусью

Литовская сторона сообщила о приостановке оформление грузовых автомобилей из-за сбоя в таможенных информационных системах в субботу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Литовская сторона в полном объеме возобновила оформление грузовиков на границе с Беларусью, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

«Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Обновления о ситуации с очередями и времени ожидания можно увидеть в режиме онлайн в разделе «Обстановка на границе» на интернет-портале ГПК.

В минувшую субботу литовская сторона сообщила о временной приостановке въезда фур в пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) из-за проблем с программным обеспечением в таможенных системах.

При этом на тот момент оформление легковых автомобилей и автобусов продолжалось в обычном режиме.

Работа должна была возобновиться 24 января в 20:00, однако литовская сторона не возобновила пропуск фур. За сутки с 24 по 25 января пункт пропуска пересекли 40 фур, большая часть которых — пустые. В комитете также сообщали, что выезда из Беларуси ожидало 140 транспортных средств.

Позже в Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что оформление автомобилей было приостановлено и в пункте пропуска «Бенякони».