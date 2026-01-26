Литва возобновила оформление грузовиков на границе с Беларусью

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Литовская сторона в полном объеме возобновила оформление грузовиков на границе с Беларусью, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
«Литовские контрольные службы возобновили в полном объеме оформление грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.
Обновления о ситуации с очередями и времени ожидания можно увидеть в режиме онлайн в разделе «Обстановка на границе» на интернет-портале ГПК.
В минувшую субботу литовская сторона сообщила о временной приостановке въезда фур в пункт пропуска Мядининкай (Каменный Лог) из-за проблем с программным обеспечением в таможенных системах.
При этом на тот момент оформление легковых автомобилей и автобусов продолжалось в обычном режиме.
Работа должна была возобновиться 24 января в 20:00, однако литовская сторона не возобновила пропуск фур. За сутки с 24 по 25 января пункт пропуска пересекли 40 фур, большая часть которых — пустые. В комитете также сообщали, что выезда из Беларуси ожидало 140 транспортных средств.
Позже в Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что оформление автомобилей было приостановлено и в пункте пропуска «Бенякони».