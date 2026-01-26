Литва возобновила оформление грузовиков на границе с Беларусью

Работа должна была возобновиться 24 января в 20:00, однако литовская сторона не возобновила пропуск фур. За сутки с 24 по 25 января пункт пропуска пересекли 40 фур, большая часть которых — пустые. В комитете также сообщали, что выезда из Беларуси ожидало 140 транспортных средств.