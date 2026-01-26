Полянский подчеркнул, что разговоры о возвращении миссии наблюдателей лишены практического смысла. В российском постпредстве считают, что организация в своём прежнем виде не справилась с задачами и не показала эффективности в вопросах украинского урегулирования.
Москва неоднократно обвиняла Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в предвзятости. В российском МИД утверждали, что собранные данные использовались украинскими военными, а сама миссия могла прикрывать фортификационные работы ВСУ и собирать разведданные для Запада.
Как отметил Полянский, в настоящий момент нет особого интереса к возвращению наблюдателей ОБСЕ на Украину. В российском представительстве настаивают, что организации следует сосредоточиться на восстановлении смысла своего существования через диалог по общеевропейской безопасности.
Для этого, по мнению Москвы, необходимо выявить причины кризиса и выработать гарантии недопущения подобных сценариев в будущем. Полянский допустил, что теоретически ОБСЕ может быть задействована в постконфликтных процессах, но рассчитывать на автоматическую роль ей не стоит.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что все основополагающие принципы ОБСЕ грубо нарушаются и игнорируются.