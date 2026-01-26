В России вынесли приговор ОБСЕ: её роль в урегулировании украинского кризиса назвали иллюзорной

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что эта организация не может рассматриваться как наблюдатель для возможного перемирия на Украине. По его оценке, ОБСЕ утратила доверие ещё во время работы по минским соглашениям. Об этом дипломат сообщил в интервью РБК.