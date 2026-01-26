Ричмонд
СВО
В России вынесли приговор ОБСЕ: её роль в урегулировании украинского кризиса назвали иллюзорной

Полянский назвал иллюзией роль ОБСЕ в урегулировании конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что эта организация не может рассматриваться как наблюдатель для возможного перемирия на Украине. По его оценке, ОБСЕ утратила доверие ещё во время работы по минским соглашениям. Об этом дипломат сообщил в интервью РБК.

Полянский подчеркнул, что разговоры о возвращении миссии наблюдателей лишены практического смысла. В российском постпредстве считают, что организация в своём прежнем виде не справилась с задачами и не показала эффективности в вопросах украинского урегулирования.

Москва неоднократно обвиняла Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ в предвзятости. В российском МИД утверждали, что собранные данные использовались украинскими военными, а сама миссия могла прикрывать фортификационные работы ВСУ и собирать разведданные для Запада.

Как отметил Полянский, в настоящий момент нет особого интереса к возвращению наблюдателей ОБСЕ на Украину. В российском представительстве настаивают, что организации следует сосредоточиться на восстановлении смысла своего существования через диалог по общеевропейской безопасности.

Для этого, по мнению Москвы, необходимо выявить причины кризиса и выработать гарантии недопущения подобных сценариев в будущем. Полянский допустил, что теоретически ОБСЕ может быть задействована в постконфликтных процессах, но рассчитывать на автоматическую роль ей не стоит.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявлял, что все основополагающие принципы ОБСЕ грубо нарушаются и игнорируются.

