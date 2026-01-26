КНР предупредила о сетевой атаке на молодежь через «идеальную жизнь за границей»

Министерство государственной безопасности КНР заявило о росте дезинформации в интернете, которую, по версии ведомства, используют для продвижения западной идеологии. Сообщение опубликовано в китайских соцсетях и разошлось по местным СМИ.
В министерстве указали, что часть блогеров и авторов контента строит публикации вокруг образа «красивой цивилизации» и «безупречной жизни за рубежом», показывая только выгодные стороны и умалчивая о проблемах. При этом достижения Китая, как утверждают в ведомстве, намеренно остаются за кадром, а недостатки страны преувеличиваются или вообще придумываются.
По оценке китайских спецслужб, цель таких материалов — сформировать у граждан впечатление, что «за границей лучше», и тем самым создать условия для идеологического давления через так называемую мягкую агрессию.
Отдельно отмечается, что часть пользователей и администраторов площадок якобы разжигают конфликты по признакам региона, пола, профессии и национальности, искажают исторические события и принижают национальную культуру. В министерстве считают, что такие действия направлены на раскол общества, подрыв доверия к государству и ослабление культурной устойчивости.
В качестве мер защиты Китай призвал интернет-платформы усиливать модерацию и продвигать материалы, отражающие достижения страны, а пользователей — внимательнее относиться к слухам, развивать навыки проверки информации и активнее пользоваться механизмами жалоб на провокационный контент.
Также в министерстве напомнили, что в последние месяцы ведомство усилило предупреждения о рисках в информационной среде. В частности, ранее заявлялось, что иностранные структуры могут использовать онлайн-игры, сообщества по интересам и видеоплатформы, популярные у молодежи, для распространения деструктивных установок и подрывных трактовок истории.
