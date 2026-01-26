В министерстве указали, что часть блогеров и авторов контента строит публикации вокруг образа «красивой цивилизации» и «безупречной жизни за рубежом», показывая только выгодные стороны и умалчивая о проблемах. При этом достижения Китая, как утверждают в ведомстве, намеренно остаются за кадром, а недостатки страны преувеличиваются или вообще придумываются.