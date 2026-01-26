Ричмонд
Лукашенко отметил развитие белорусско-индийского сотрудничества

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил потенциал кооперации Беларуси и Индии в промышленности, сельском хозяйстве и безопасности, сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: МИД Индии

Лукашенко направил поздравление премьер-министру Индии Нарендру Моди в честь Дня Республики, отметив, что достижения Индии в области экономики, инноваций и социальной сферы являются примером для многих стран.

«Этот праздник олицетворяет вековую мудрость индийской цивилизации, которая служит прочным фундаментом крупнейшей демократии мира», — говорится в сообщении.

Индия, председательствующая в БРИКС, активно вносит вклад в создание многополярного и справедливого мира, подчеркнул белорусский лидер и добавил, что Беларусь гордится многолетними дружественными отношениями с индийским народом.

Он также отметил, что сотрудничество двух стран продолжает развиваться и приобретать новое содержание, особенно в таких ключевых сферах, как промышленность, цифровизация, сельское хозяйство и безопасность.

Также Лукашенко выразил надежду на встречу с Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС.

В завершении своего поздравления глава государства пожелал Моди и всему дружественному народу Индии мира и благополучия.

День Республики в Индии, который отмечается 26 января, является одним из важнейших государственных праздников страны. В этот день Индия завершила переход от статуса британского доминиона к независимой демократической республике, приняв Конституцию.

В День Республики в Индии проходят масштабные праздничные мероприятия — как в Нью-Дели, так и в столицах всех штатов.

