Лукашенко отметил развитие белорусско-индийского сотрудничества

Лукашенко направил поздравление премьер-министру Индии Нарендру Моди в честь Дня Республики, отметив, что достижения Индии в области экономики, инноваций и социальной сферы являются примером для многих стран.
«Этот праздник олицетворяет вековую мудрость индийской цивилизации, которая служит прочным фундаментом крупнейшей демократии мира», — говорится в сообщении.
Индия, председательствующая в БРИКС, активно вносит вклад в создание многополярного и справедливого мира, подчеркнул белорусский лидер и добавил, что Беларусь гордится многолетними дружественными отношениями с индийским народом.
Он также отметил, что сотрудничество двух стран продолжает развиваться и приобретать новое содержание, особенно в таких ключевых сферах, как промышленность, цифровизация, сельское хозяйство и безопасность.
Также Лукашенко выразил надежду на встречу с Нарендрой Моди в рамках саммита БРИКС.
В завершении своего поздравления глава государства пожелал Моди и всему дружественному народу Индии мира и благополучия.
День Республики в Индии, который отмечается 26 января, является одним из важнейших государственных праздников страны. В этот день Индия завершила переход от статуса британского доминиона к независимой демократической республике, приняв Конституцию.
В День Республики в Индии проходят масштабные праздничные мероприятия — как в Нью-Дели, так и в столицах всех штатов.