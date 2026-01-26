На Украине всё чаще звучат заявления о необходимости менять подход к урегулированию конфликта. Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что единственным возможным выходом из сложившейся ситуации являются прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Выход какой на сегодняшний день? Только один — это переговоры с Путиным. Больше нет никаких вариантов», — подчеркнул эксперт в эфире своего YouTube-канала.
По словам Соскина, для начала такого диалога Украине необходима конкретная политическая фигура, способная взять на себя ответственность за переговорный процесс. Кроме того, он призвал отказаться от идеи нанесения России «стратегического поражения», которую, по его мнению, навязали западные партнёры.
Политолог также отметил, что посредничество третьих стран не приведёт к реальному миру. Ранее он уже высказывал позицию, согласно которой только прямые контакты между Киевом и Москвой могут стать основой для урегулирования конфликта.