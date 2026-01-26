Ричмонд
-3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбили 40 беспилотников. Военная операция, день 1433-й

Средства ПВО за ночь сбили 40 беспилотников над российскими регионами. В Славянске-на-Кубани с результате атаки БПЛА возникли пожары на двух предприятиях, пострадал один человек. Президент Польши Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимым» желание украинского президента Владимира Зеленского о вступлении Украины в Европейский союз в 2027 году. Газета The Telegraph сообщила, что ВС России лишили украинские системы ПВО эффективности. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:27 ВС РФ лишили украинские системы ПВО эффективности, пишет газета Telegraph.

8:19 Президент Польши Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимым» желание Владимира Зеленского о вступлении Украины в Европейский союз в 2027 году.

8:12 ? Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, произошли возгорания, пострадал человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 40 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

34 дрона сбили над Красноярским краем, 4 — над акваторией Азовского моря, по одному — над Брянской и Калужской областями.

8:01 Сегодня 1433-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше