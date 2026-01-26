Над Россией сбили 40 беспилотников. Военная операция, день 1433-й

8:27 ВС РФ лишили украинские системы ПВО эффективности, пишет газета Telegraph.
8:19 Президент Польши Кароль Навроцкий назвал «труднодостижимым» желание Владимира Зеленского о вступлении Украины в Европейский союз в 2027 году.
8:12 ? Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, произошли возгорания, пострадал человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили над российскими регионами 40 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
34 дрона сбили над Красноярским краем, 4 — над акваторией Азовского моря, по одному — над Брянской и Калужской областями.
8:01 Сегодня 1433-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.