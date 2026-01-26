Ричмонд
В США заявили об очень плохих отношениях фон дер Ляйен с Каллас

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находится в очень плохих отношениях с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находится в очень плохих отношениях с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

Как заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник, глава внешнеполитической службы Европейского союза жалуется, что фон дер Ляйен — диктатор.

Кроме того, анонимный источник из ЕС заявил, что отношения фон дер Ляйен с Каллас еще хуже, чем с ее предшественником Жозепом Боррелем.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не намерены обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас.

