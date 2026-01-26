В США заявили об очень плохих отношениях фон дер Ляйен с Каллас

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен находится в очень плохих отношениях с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас, пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.
Как заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник, глава внешнеполитической службы Европейского союза жалуется, что фон дер Ляйен — диктатор.
Кроме того, анонимный источник из ЕС заявил, что отношения фон дер Ляйен с Каллас еще хуже, чем с ее предшественником Жозепом Боррелем.
Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не намерены обсуждать какие-либо вопросы с главой евродипломатии Каей Каллас.