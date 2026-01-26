Лукашенко хочет встретиться с премьером Индии Моди на саммите БРИКС

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 26 января, поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с Днем Республики и надеется на встречу с ним на саммите БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что указанный праздник олицетворяет вековую мудрость индийской цивилизации, которая является прочным фундаментом крупнейшей демократии мира. Он обратил внимание, что достижения Индии в сферах инноваций, экономики, социальной сфере вызывают уважение, а также являются примером для многих стран.
Александр Лукашенко заявил, что Индия, будучи страной, которая председательствует в БРИКС, вносит вклад в укрепление многополярного и справедливого мира.
— Беларусь гордится давними дружественными отношениями с Индией, — заявил глава Беларуси.
Президент убежден, что сотрудничество двух стран, которое основано на взаимной поддержке и доверии, и далее продолжает последовательно развиваться, наполняться новым практическим содержанием. Он уверен в том, что Беларусь и Индия совместными усилиями в полной мере смогут реализовать значительный потенциал кооперации в сельском хозяйстве, промышленности, а также безопасности и цифровизации.
Глава Беларуси надеется на встречу с премьер-министром Индии в рамках саммита БРИКС.
