Лукашенко хочет встретиться с премьером Индии Моди на саммите БРИКС

Президент убежден, что сотрудничество двух стран, которое основано на взаимной поддержке и доверии, и далее продолжает последовательно развиваться, наполняться новым практическим содержанием. Он уверен в том, что Беларусь и Индия совместными усилиями в полной мере смогут реализовать значительный потенциал кооперации в сельском хозяйстве, промышленности, а также безопасности и цифровизации.