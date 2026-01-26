Reuters: США не отказались от планов по военному захвату Гренландии

США не отказались от планов по военному захвату Гренландии, сообщает международное информационное агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Данные комментарии посеяли замешательство и тревогу в Соединенных Штатах и среди их союзников. На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство — по словам двух знакомых с ситуацией источников, американская администрация, видимо, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом», — говорится в публикации.
Источники информагентства добавили, что конгрессмены предупредили госсекретаря Марко Рубио и чиновников из Белого дома о возможном импичменте президенту США Дональду Трампу в случае организации военной интервенции в Гренландию.
Между тем, как отмечается, близкие к американской администрации лица утверждают, что вариант военного захвата Гренландии никогда не рассматривался всерьез.
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на ее стратегическую важность для национальной безопасности страны. Власти острова и Дании, в состав которой он входит, потребовали уважать их территориальную целостность.
По оценке главы комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексея Пушкова, обсуждение статуса Гренландии указывает на становление Арктики новым центром глобального геополитического противостояния — между Западом и Востоком.