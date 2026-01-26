Reuters: США не отказались от планов по военному захвату Гренландии

«Данные комментарии посеяли замешательство и тревогу в Соединенных Штатах и среди их союзников. На Капитолийском холме демократы и республиканцы начали проявлять беспокойство — по словам двух знакомых с ситуацией источников, американская администрация, видимо, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом», — говорится в публикации.