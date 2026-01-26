Австрийский депутат потребовал отставки главы МИД из-за денег для Киева

В декабре прошлого года на саммите ЕС было принято решение о совместном займе стран Евросоюза примерно на 90 млрд евро, чтобы закрыть финансовые потребности Украины в 2026—2027 годах. Тогда Бельгия смогла заблокировать инициативу по использованию замороженных российских активов для этих целей.