Уникальный советский ампуломет сгорел в надеждах и законах экономики

В январе 1941 года в СССР начали проектировать ампуломет — оружие, на которое в первые месяцы войны делали серьезную ставку. В итоге систему довели до фронта, но массовой она так и не стала: подвела опасность боеприпасов, сложность применения и конкуренция с более простыми минометами.
Разработку ампуломета вели в конструкторском бюро завода № 145. По задумке это была промежуточная система между ранцевыми огнеметами, работавшими на короткой дистанции струей смеси, и артиллерией, способной бить зажигательными снарядами. Уже весной 1941 года ампуломет приняли на вооружение, сделав его одним из самых необычных видов советского оружия военного времени.
125-мм ампуломет образца 1941 года представлял собой стальную трубу, заглушенную с казенной части и установленную на колесный или лыжный станок. По сути, это была «мини-мортира», работавшая на холостом патроне 12-го калибра. Прицельная дальность составляла до 30 метров с основным зарядом и до 500 метров с дополнительным, пишет «Взгляд».
Боеприпасами служили авиационные жестяные ампулы АЖ-2 и стеклянные АК-1. Их начиняли самовоспламеняющимся сгущенным керосином марки КС. В составе смеси были белый фосфор и сера — компоненты, которые вспыхивали при контакте с кислородом. После удара стекло разбивалось, жестяная оболочка расходилась по паечным швам, смесь выплескивалась наружу и вспыхивала, давая густой белый дым. Температура горения доходила до 800 градусов, водой и песком такое пламя не тушилось.
Название «авиационные» ампулы получили не случайно. Первоначально их создавали для сброса с самолетов — в том числе с расчетом на поражение живой силы и заражение местности. Позднее их стали применять для поджога бронетехники, кораблей, огневых точек и для постановки дымов.
Первый опыт боевого применения осенью 1941 года под Москвой, в районе деревни Таширово, получился провальным. Из 67 выпущенных ампул сработали только восемь. Остальные, сделанные из особо прочного стекла, просто не разбились при ударе о землю. Это сразу поставило под сомнение эффективность системы и заставило срочно дорабатывать боеприпасы.
После неудачи появились ампулы из более тонкого стекла, активнее начали выпускать жестяные варианты. Чтобы облегчить оружие, колесный станок заменили деревянным лафетом. Для ускорения снаряжения боеприпасов ввели полевые разливочные станции, способные заправлять горючей смесью до 240 ампул в час. Испытания доработанных образцов прошли успешнее, и 4 июля 1942 года утвердили выпуск 4 тысяч ампулометов. Производство развернули на военном заводе в Горьком и на химической базе № 138 в Калинине.
Судя по боевым донесениям, во время боев за Великие Луки в декабре 1942 года ампулометы показали высокую результативность. За два часа расчетами нескольких ампулометных рот по позициям противника было израсходовано около полутора тонн горючей жидкости. После десяти суток тяжелых боев остатки немецкого гарнизона капитулировали.
Ампулометы оставались на вооружении до конца войны и применялись, в том числе, на Карельском фронте и под Сталинградом. Но к 1943 году производство почти свернули. Причина была прямой и опасной: боеприпасы оставались ненадежными, а риск самовоспламенения при перевозке и обращении продолжал быть слишком высоким. Одновременно страна наладила массовый выпуск обычных минометов — дешевле, проще, стабильнее в бою.
Похожая судьба постигла и другие попытки «огнесмеси в стекле». Например, бутылкомет Цукермана, который прошел полигонные испытания в июле 1942 года. Это был дульнозарядный ампуломет, крепившийся на ствол винтовки. Конструкция включала две металлические трубки: одна служила продолжением ствола, вторая была 75-мм «стаканом», куда вставлялась бутылка с огнесмесью КС. Прицельная дальность составляла около 80 метров, максимальная — до 180.
Изначально предполагали использовать обычные бутылки на 0,5 литра, но их форма оказалась неудачной, и конструктор разработал боеприпас, напоминающий артиллерийскую мину. Для этого оружия делали и более вязкую смесь с добавлением канифоли и гудрона, чтобы она не растекалась и дольше горела. Однако уже осенью 1942 года производство бутылкомета свернули: он проигрывал серийным противотанковым ружьям и минометам, которые решали задачи проще и надежнее.
К тому же в войсках уже имелся ружейный гранатомет Дьяконова, принятый еще в 1928 году. Он пережил дальневосточные конфликты, советско-финскую войну и начало Великой Отечественной. Но к 1942 году его стали вычеркивать из штатного вооружения. Причины были стандартные для подвижной войны: долго приводился в боевое положение, боеприпасы отсыревали, надежность падала, а сильная отдача ухудшала точность.
На другом полюсе стоял автоматический гранатомет Таубина — проект, который по возможностям опережал свое время. Работы по нему стартовали в начале 1930-х, а в 1937 году 40,8-мм гранатомет испытали в трех стрелковых дивизиях. Оружие длиной 1630 мм весило 45,5 кг, било на 1250 метров и в боевом темпе давало до 57 выстрелов в минуту. Использовались пятизарядные магазины, рассматривалось и ленточное питание. В ограниченных количествах гранатомет применяли в советско-финскую войну, пробную партию заказывали и для бронекатеров.
Но серийным он так и не стал. На фоне войны и мобилизационной экономики решающим аргументом стало производство минометов: оно было дешевле и проще, чем запуск принципиально нового класса вооружений. Аналог по идее и роли армия получила лишь через десятилетия, когда появился АГС-17.
История ампуломета и его «родственников» показывает, почему часть проектов первых лет войны ушла в тень. Надежность, эффективность и даже эффектность огня не всегда решали вопрос. Побеждали те системы, которые можно было быстро штамповать, легко обслуживать, безопасно перевозить и стабильно применять в бою. Именно поэтому ампулометы, однозарядные винтовочные гранатометы и ранние автоматические разработки так и остались оружием, на которое однажды сделали ставку — и быстро от нее отказались.
