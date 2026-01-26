Уникальный советский ампуломет сгорел в надеждах и законах экономики

Изначально предполагали использовать обычные бутылки на 0,5 литра, но их форма оказалась неудачной, и конструктор разработал боеприпас, напоминающий артиллерийскую мину. Для этого оружия делали и более вязкую смесь с добавлением канифоли и гудрона, чтобы она не растекалась и дольше горела. Однако уже осенью 1942 года производство бутылкомета свернули: он проигрывал серийным противотанковым ружьям и минометам, которые решали задачи проще и надежнее.