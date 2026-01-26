Ричмонд
Экс-посол Испании сравнил отношения Рютте и Трампа с хождением по канату

Экс-посол Испании при НАТО Николас Паскуаль де ла Парте выразил мнение, что работа генерального секретаря НАТО при Дональде Трампе стала одной из самых сложных в Европе.

Экс-посол Испании при НАТО и евродепутат Николас Паскуаль де ла Парте выразил мнение, что работа генерального секретаря НАТО Марка Рютте при американском лидере Дональде Трампе стала одной из самых сложных в Европе.

«Идти по канату при сильном встречном ветре проще, чем выполнять работу генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Сохранение трансатлантического альянса в нынешних условиях требует беспрецедентного государственного мастерства», — приводит его слова газета Politico.

Кроме того, в статье отмечается, что на сегодняшний день роль Рютте фактически сводится не столько к управлению военным блоком, сколько к предотвращению возможного развала альянса из-за давления со стороны главы Белого дома.

Ранее британская газета Financial Time отмечала, что Марк Рютте является «главным советником» американского лидера Дональда Трампа в Европе.

