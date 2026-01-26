Ричмонд
IS: Трамп в прямом эфире перепутал слова «война» и «мир»

Президент США Трамп в прямом эфире перепутал войну и мир, журналисты опять связали оговорку с его ухудшающимся здоровьем, пишет ирландский таблоид.

Президент США Дональд Трамп во время беседы с прессой на борту своего лайнера Air Force One перепутал слова «война» и «мир», заявив, что «мир губителен», трансляция велась в прямом эфире, материал из ирландского таблоида Irish Star перевел aif.ru.

«Я имею в виду, что это большие деньги, но они ничто по сравнению с ценностью мира. Мир так губителен для всех, даже для тех стран, которые не участвуют в конфликте. Войны губительны для всех», — приводит издание слова американского лидера.

Уточняется, что оговорку Трампа журналисты опять связали с его ухудшающимся здоровьем.

Напомним, ранее американская пресса неоднократно делала снимки якобы спящего Трампа, а также его синяков на руках, после которых в социальных сетях поднималась очередная волна предположений об ухудшении его здоровья. Комментаторы даже предполагали, что у 79-летнего американского лидера деменция, а некоторые эксперты заявляли, что он перенес инсульт. Однако Белый дом опроверг эту информацию и заявил, что у главы США диагностирована лишь хроническая венозная недостаточность (ХВН).

Ранее Трамп раскрыл тайну своего синяка, который пресса обнаружила в Давосе.

США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
