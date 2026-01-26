Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с главой евродипломатии Каей Каллас, вызвало бурное обсуждение среди читателей немецкого портала Die Welt.
В комментариях пользователи отмечают, что фигура Каллас воспринимается как заведомо конфликтная и не располагающая к диалогу. Часть аудитории прямо указывает на ее жесткую риторику и считает, что с таким подходом любые переговоры теряют смысл еще до начала.
Некоторые комментаторы также обращают внимание на то, что в Евросоюзе, по их мнению, сознательно сделали ставку на политика с максимально жесткой линией по отношению к России. В обсуждении звучат оценки, что подобное назначение было заведомо спорным и фактически блокирует дипломатические форматы.
Тема Каллас ранее уже вызывала резонанс и внутри европейской политики. В декабре евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявлял РИА Новости, что назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии выглядело как намеренная провокация. А в конце ноября Politico сообщало, что госсекретарь США якобы избегает встреч с Каллас из-за напряженных отношений с администрацией Белого дома. Источники издания утверждали, что она играет роль «плохого полицейского» внутри Евросоюза.
