Немцы неожиданно поддержали Москву после слов Пескова о Каллас

Некоторые комментаторы также обращают внимание на то, что в Евросоюзе, по их мнению, сознательно сделали ставку на политика с максимально жесткой линией по отношению к России. В обсуждении звучат оценки, что подобное назначение было заведомо спорным и фактически блокирует дипломатические форматы.