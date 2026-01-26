«Ненужная провокация»: в парламенте Чехии призвали отказаться от демонстраций флага Украины

Спикер парламента Чехии Томио Окамура назвал ненужной провокацией 30-метровый украинский флаг, растянутый на Карловом мосту в центре Праги в честь годовщины объединения Украины.
«Это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику», — написал он в соцсети Х.
По его словам, все это сделано «в одном из самых памятных мест чешской истории», что «определенно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям».
Окамура призвал мигрантов уважать принимающую их страну и ее символику, обратив внимание, что те находятся «не на Украине, а в Чехии». Он также напомнил, что чешские эмигранты никогда не требовали вывешивать свои флаги на день независимости на Эйфелевой башне или Биг-Бене.
Политик сообщил, что уже побеседовал на эту тему с министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой и призвал отказаться от таких демонстраций в будущем.
«Правительство республики готовит новый закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в Чехии, включая украинцев», — добавил он.
Напомним Окамура на следующий же день после получения должности спикера, 6 ноября 2025 года, потребовал снять со здания парламента Чехии украинский флаг, который висел там с февраля 2022 года в знак поддержки Киева.