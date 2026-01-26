«Ненужная провокация»: в парламенте Чехии призвали отказаться от демонстраций флага Украины

Окамура призвал мигрантов уважать принимающую их страну и ее символику, обратив внимание, что те находятся «не на Украине, а в Чехии». Он также напомнил, что чешские эмигранты никогда не требовали вывешивать свои флаги на день независимости на Эйфелевой башне или Биг-Бене.