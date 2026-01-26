Находящиеся в США нелегалы из Узбекистана попросили вернуть их на родину

Представители посольства пообещали оформить нужные документы и обсудить ускорение высылки с властями США.
В дипмиссии также напомнили об ужесточении иммиграционных правил и призвали соотечественников не нарушать законы в США. При необходимости граждане РУз могут связаться с консульским отделом посольства в Вашингтоне по телефону +1 (202) 887−5300. Также доступна электронная почта: consul.washington@mfa.uz.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) запустило новую программу для нелегальных мигрантов.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше