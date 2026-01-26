Ричмонд
Находящиеся в США нелегалы из Узбекистана попросили вернуть их на родину

Узбекистанские дипломаты посетили соотечественников в депортационных центрах Вирджинии. Задержанные узбекистанцы попросили ускорить оформление документов для возвращения домой, сообщило ИА «Дунё».

Источник: Курсив

Представители посольства пообещали оформить нужные документы и обсудить ускорение высылки с властями США.

В дипмиссии также напомнили об ужесточении иммиграционных правил и призвали соотечественников не нарушать законы в США. При необходимости граждане РУз могут связаться с консульским отделом посольства в Вашингтоне по телефону +1 (202) 887−5300. Также доступна электронная почта: consul.washington@mfa.uz.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) запустило новую программу для нелегальных мигрантов.

