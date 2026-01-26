Ильсур Метшин: «Городское хозяйство нормально справляется с низкими температурами»

В столице РТ с 1 по 23 января 2026 года на сетях водоснабжения города произошла 61 авария. Такой показатель соответствует среднему уровню аварийности за аналогичный период прошлых годов. 50% ситуаций ликвидировали без необходимости отключения воды. В случаях отключений сроки работ не превышали установленные временные нормы. Об этом сегодня на аппаратном совещании доложил директор МУП «Водоканала» Рустам Абдулхаков.
«Крещенские морозы стали очередным испытанием для сетей больших и малых городов. В целом городское хозяйство нормально справляется с низкими температурами, но был порыв тепловода на улице Вишневского. Не выдержала труба повышения температуры теплоносителя. Быстро перевели обогрев домов в Азино в резервную схему, ни один дом не остыл», — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин аварийную ситуацию на теплосетях, произошедшую 23 января.
По словам главы города, важно даже небольшое снижение аварий на сетях, несмотря на состояние инженерных систем. «Важно, конечно, что федеральная, республиканская программа коммунальной инфраструктуры стартовала. Водоводы, как вы говорите, 1976 года — ровно 50 лет. Поэтому держимся», — отметил Ильсур Метшин.
Он также добавил, что важно своевременно и правильно доводить информацию через соответствующие ведомства и средства массовой информации. «Бывают нерадивые подрядчики, как случилось на Дубравной. Своевременно отреагировали, но информацию довели неверно», — подчеркнул мэр.
Градоначальник добавил, что ресурсоснабжающая организация города оперативно и профессионально справляется с аварийными ситуациями. «Бригады в тяжелейших условиях устраняют аварии. Но, как вы правильно сказали, относиться внимательно надо не только к самой ликвидации аварии, но и к их последствиям, к устранению наледи на дорогах и расчистке. Своевременно, пожалуйста, реагируйте», — обратился Ильсур Метшин к директору Водоканала.
Как рассказал Рустам Абдулхаков, первая крупная авария произошла 8 января по ул. Четаева, 14. Порыв зафиксировали на аварийном участке водопровода диаметром 400 мм, построенном в 1990 году. Устранение ситуации затянулось из-за припаркованных автомобилей, и только 11 января был обеспечен полный доступ к месту происшествия. Водоснабжение отключали только на время выполнения работ — на 20 часов.
Следующая масштабная авария произошла 19 января на Проспекте Победы. Здесь порыв случился на участке водопровода диаметром 600 мм, построенном в 1976 году. Вода разлилась на проезжую часть в районе перекрестка с ул. Зорге. Бригада незамедлительно приступила к устранению аварийной ситуации. «Воду откачали, работы шли непрерывно, аварию устранили в 2:00 20 января. На время устранения аварии воды не было 12 часов в восьми многоквартирных домах и двух административных зданиях», — объяснил директор МУП «Водоканал».
Некоторые нештатные ситуации не были связаны с аварийным состоянием водопровода. Так, 18 января произошло повреждение пожарного гидранта сторонней организацией по ул. Дубравная и Проспекту Победы. В результате водоснабжение было отключено в 23 многоквартирных домах с 17:00. Сотрудники Водоканала оперативно выехали на точку: отвели воду через ливневые канализации, ликвидировали подтопление. Специалисты завершили работы к 4:00 следующего дня.
Во время отключений водоснабжения осуществляли подвоз питьевой воды автоцистернами по заявкам жителей. Дороги очищались от наледи и обрабатывались противогололедными материалами. Во всех аварийных ситуациях горожан предупреждали об отключениях воды.
Рустам Абдулхаков также доложил о нештатных ситуациях на сетях водоотведения — с начала года произошло шесть аварий. Это на четыре меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Так, с 1 января устранили 995 засоров, что на 76 случаев меньше, чем за тот же период прошлого года. Зимой работы по ликвидации засоров осложняются отсутствием доступа для заезда спецтехники во дворы и складированием снега на колодцах.
Каждый день для устранения аварий привлекают свыше 20 бригад с закрепленной за ними спецтехникой. Из них семь работают круглосуточно. Специалисты оперативно устраняют последствия аварий, очищают наледь и проводят обработку территорий.