Ильсур Метшин: «Городское хозяйство нормально справляется с низкими температурами»

Рустам Абдулхаков также доложил о нештатных ситуациях на сетях водоотведения — с начала года произошло шесть аварий. Это на четыре меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Так, с 1 января устранили 995 засоров, что на 76 случаев меньше, чем за тот же период прошлого года. Зимой работы по ликвидации засоров осложняются отсутствием доступа для заезда спецтехники во дворы и складированием снега на колодцах.