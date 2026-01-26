Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов

«Сейчас мы находимся в процессе работы, я не могу давать прогнозы в одиночку. Но я считаю, что мы должны создать систему для того, чтобы как следует защитить японский народ, территории, морское и воздушное пространство», — сказала Такаити, отвечая на вопрос о том, будут ли пересмотрены три безъядерных принципа в ходе внесения изменений в три стратегических документа по национальной безопасности.
При этом в ходе трансляции она подтвердила, что Япония строго придерживается трех безъядерных принципов.
«Мы строго придерживаемся трех безъядерных принципов как политики. Так я и отвечала в парламенте. Но что касается пункта “не ввозить”, то мы придерживаемся ответов министра иностранных дел Окады. А именно — в случае чрезвычайной ситуации, если без единоразового разрешения входа в порт с атомным (оружием — ред.) нельзя защитить безопасность Японии, если возникнет такая ситуация, то власти примут решение и дадут разъяснения народу», — сказала она.
Ранее Такаити распорядилась начать работу по пересмотру трех ключевых документов о национальной стратегии безопасности, принятых в декабре 2022: это «Стратегия обеспечения национальной безопасности», которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, «Стратегия национальной обороны», обозначающая цели и средства обороны, и «План обеспечения обороноспособности» — он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
Правительство Японии традиционно придерживается принципов «не обладать, не производить и не ввозить ядерное оружие». Как следствие, США не размещают ядерные боеприпасы на базах в Японии, а их военные корабли, оснащенные ядерным вооружением, не заходят в японские порты. В 2010 году после победы оппозиции на парламентских выборах ставший министром иностранных дел Японии Кацуя Окада дал понять, что принцип «не ввозить ядерное оружие» подразумевает возможность в случае чрезвычайной ситуации временного захода американских военных кораблей с атомным оружием на борту в японские порты.