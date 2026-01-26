Премьер Японии ушла от ответа на вопрос о пересмотре безъядерных принципов

«Сейчас мы находимся в процессе работы, я не могу давать прогнозы в одиночку. Но я считаю, что мы должны создать систему для того, чтобы как следует защитить японский народ, территории, морское и воздушное пространство», — сказала Такаити, отвечая на вопрос о том, будут ли пересмотрены три безъядерных принципа в ходе внесения изменений в три стратегических документа по национальной безопасности.