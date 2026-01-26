Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов и отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса. Об этом она заявила в обращении к нефтяникам на НПЗ в Пуэрто-ла-Крус, передает Ultimas Noticias.
«Хватит приказов Вашингтона по политике в Венесуэле; именно венесуэльская политика разрешает наши разногласия и внутренние конфликты», — сказала она, подчеркнув, что единственный способ защитить суверенитет страны — национальное единство.
Родригес отметила, что разногласия с США будут решаться с помощью «боливарианской дипломатии». «Мы не боимся, потому что если что-то и должно объединять нас как народ, так это обеспечение мира и спокойствия на родине», — добавила она.
Захват ее предшественника Николаса Мадуро вместе с женой Силией Флорес американскими военными в ходе операции 3 января Родригес назвала «беспрецедентной агрессией». «Страна столкнулась с самым мрачным, что может испытать человек, — это война против благородного народа в совершенно неравных условиях», — заявила венесуэльский лидер, добавив, что никогда не думала, что «столица Южной Америки подвергнется военному нападению со стороны внешней силы».
Родригес была назначена исполняющей обязанности президента на следующий день после захвата Мадуро. Хотя до этого она отвергала, что Венесуэла станет чьей-либо колонией, и требовала освобождения Мадуро, затем стала сотрудничать с США. В частности, она начала выполнять требование об освобождении политзаключенных. По словам Родригес, к 23 января на свободу вышли 626 заключенных по политическим мотивам. Правозащитники называют меньшую цифру — 229. По их подсчетам, 25 января отпустили 104 человека.
По данным Bloomberg, Трамп одобрил кандидатуру Родригес на должность временного лидера Венесуэлы из-за ее опыта развития нефтяного сектора. Президент США давал понять, что Вашингтон будет использовать нефтяные запасы Венесуэлы. Так, Вашингтон намерен продать 50 млн барр. венесуэльской нефти. Первая партия общей стоимостью $500 млн была продана к 15 января. Средства от продажи замораживаются на спецсчетах в США.
Politico писало, что США ожидают от сменщицы Мадуро ряда «проамериканских шагов», в частности мер по пресечению наркотрафика, высылки из Венесуэлы иранских, кубинских и других «враждебных Вашингтону агентов» и прекращения поставок нефти противникам США. Кроме того, по сведениям издания, Вашингтон надеется, что Родригес посодействует проведению свободных выборов и в конечном итоге уйдет в отставку.
14 января Трамп впервые после назначения и.о. президента Венесуэлы поговорил с ней по телефону. Оба лидера позитивно отозвались о беседе. По словам президента США, обсуждались в том числе нефть, минералы, торговля и национальная безопасность. Родригес рассказала, что среди тем разговора были также «нерешенные вопросы в отношениях между нашими правительствами».
Bloomberg сообщал, что временный лидер начала укрепление власти в Венесуэле и объединение раздробленной правящей коалиции. Так, она начала реорганизацию кабинета министров и аппарата безопасности параллельно с освобождением политзаключенных. «Она балансирует на грани, пытаясь угодить США и одновременно сохранить чавизм. Пока ей удается», — говорил профессор и эксперт по Венесуэле из Университета Тулейн Дэвид Смилд.
На этой неделе Родригес рассказала, что США угрожали ей и другим высокопоставленным венесуэльским чиновникам убийством в случае отказа от сотрудничества. По ее словам, угрозы и шантаж продолжаются до сих пор. Родригес заявила, что Венесуэла должна действовать в соответствии с четкими целями, среди которых сохранение мира в республике и политической власти, а также спасение заложников.