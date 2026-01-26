Родригес заявила, что с Венесуэлы «хватит приказов Вашингтона»

Родригес была назначена исполняющей обязанности президента на следующий день после захвата Мадуро. Хотя до этого она отвергала, что Венесуэла станет чьей-либо колонией, и требовала освобождения Мадуро, затем стала сотрудничать с США. В частности, она начала выполнять требование об освобождении политзаключенных. По словам Родригес, к 23 января на свободу вышли 626 заключенных по политическим мотивам. Правозащитники называют меньшую цифру — 229. По их подсчетам, 25 января отпустили 104 человека.