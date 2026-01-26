В парламенте Чехии раскритиковали акцию с демонстрацией флага Украины

Спикер законодательного органа уточнил, что уже обсудил акцию с министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой. Он заявил о необходимости отказа от подобных демонстраций в местах, которые чехи считают важными. Кроме того, Окамура добавил, что правительство Чехии разрабатывает законопроект, ужесточающий условия пребывания иностранцев на территории республики.