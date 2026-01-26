В парламенте Чехии раскритиковали акцию с демонстрацией флага Украины

Спикер парламента Чехии Томио Окамура подверг критике мероприятие на Карловом мосту в центре Праги, где был растянут огромный флаг Украины, председатель законодательного органа назвал действия организаторов ненужной провокацией в отношении чешских граждан.
По его словам, жители республики выступают против въезда украинских беженцев в страну.
«Это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику. Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определенно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям», — написал Окамура на своей странице в социальной сети Х*.
Парламентарий призывал приезжих уважать государство, которое принимает их. Он напомнил, что люди, растянувшие украинский флаг в Праге, находятся не у себя дома.
Окамура также привел в пример чешских эмигрантов, которые, по его словам, никогда не требовали поднятия своего флага на Эйфелевой башне или Биг-Бене (часовая башня Вестминстерского дворца в Лондоне) в честь дня независимости Чехии.
Спикер законодательного органа уточнил, что уже обсудил акцию с министром иностранных дел Чехии Петром Мацинкой. Он заявил о необходимости отказа от подобных демонстраций в местах, которые чехи считают важными. Кроме того, Окамура добавил, что правительство Чехии разрабатывает законопроект, ужесточающий условия пребывания иностранцев на территории республики.
Напомним, в начале января новостной портал Idnes сообщил, что с фасада здания правительства Чехии сняли украинский флаг. Его место заняло полотно Европейского союза. Журналисты отметили, что эти изменения последовали вслед за формированием в республике новой правящей коалиции, в которую вошли движения ANO, SPD и партия Motoristé sobě.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.