Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: Каллас считает фон дер Ляйен диктатором

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в частном порядке называет председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором. Это сообщил высокопоставленный европейский чиновник, чьи слова приводит европейское издание Politico.

Источник: Reuters

Он сказал, что Каллас «в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] является диктатором, но она (глава евродипломатии — прим. ТАСС) мало или ничего не может с этим поделать», пишет газета.

Politico отмечает, что у фон дер Ляйен были плохие отношения с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, но с Каллас они еще хуже. Издание также подчеркивает, что Каллас родом из небольшой Эстонии, что делает ее положение еще слабее, чем у испанца Борреля.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше