Politico: Каллас считает фон дер Ляйен диктатором

Он сказал, что Каллас «в частном порядке жалуется, что она [фон дер Ляйен] является диктатором, но она (глава евродипломатии — прим. ТАСС) мало или ничего не может с этим поделать», пишет газета.
Politico отмечает, что у фон дер Ляйен были плохие отношения с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, но с Каллас они еще хуже. Издание также подчеркивает, что Каллас родом из небольшой Эстонии, что делает ее положение еще слабее, чем у испанца Борреля.
