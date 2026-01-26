Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не будут обсуждать вопросы с Каллас, пока она остается на посту главы евродипломатии, отметив, что необходимо дождаться ее ухода. По словам представителя Кремля, в руководстве ЕС работают некомпетентные функционеры без политического видения будущего. Он считает, что вырождение политиков в Европе негативно влияет на международные отношения.