На Западе выступили с неожиданным призывом о переговорах с Россией

UnHerd: Каллас не должна представлять Европу в переговорах с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас не должна представлять Европейский союз в переговорах с Москвой по завершению украинского конфликта. Об этом пишет UnHerd.

Как отмечает издание, при получении таких полномочий Каллас «тут же будет нам всем говорить» о необходимости «победить» президента России Владимира Путина, «при этом она никогда толком не предоставляла убедительных планов для этого».

Автор публикации считает, что европейские страны выбрали неправильную стратегию в попытках добиться поражения Москвы, поскольку по итогу в конфликте проигрывает именно Киев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ни Россия, ни США не будут обсуждать вопросы с Каллас, пока она остается на посту главы евродипломатии, отметив, что необходимо дождаться ее ухода. По словам представителя Кремля, в руководстве ЕС работают некомпетентные функционеры без политического видения будущего. Он считает, что вырождение политиков в Европе негативно влияет на международные отношения.

