Reuters: Конгресс США предупредил Трампа о возможном импичменте

Конгресс США предупредил президента страны Дональда Трампа о возможном импичменте, если он решится на военную интервенцию в Гренландию, сообщает международное информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.
Уточняется, что Штаты не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Судя по словам собеседников информагентства, американская администрация, по всей видимости, «в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией», не проконсультировавшись по этому вопросу с Конгрессом.
При этом, добавляется в публикации, лица, близкие к администрации президента США, утверждают, что возможность военного захвата Гренландии никогда не рассматривалась всерьез.
Трамп неоднократно говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США. Власти Гренландии и Дании, в состав которой она входит, потребовали уважать их территориальную целостность.
Недавно американский лидер проинформировал об идущих сейчас «интересных переговорах», касающихся Гренландии. Он заявил о намерении США получить суверенитет над территориями на острове, где находятся американские военные базы, и фактически стать владельцем этих земель.