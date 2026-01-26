Bild: АдГ создала управленческую коалицию внутри партии

В Германии одна из самых обсуждаемых политических тем — возможный приход партии «Альтернатива для Германии» (AfD) к власти после серии земельных выборов 2026 года.
По информации Bild, руководство партии во главе с Алисой Вайдель и Тино Хрупаллой создало «Arbeitsgruppe Regierungsbeteiligung» — рабочую группу, которая должна помочь партии подготовиться к участию в органах власти.
«Рабочая группа официально предназначена для подготовки ко всем аспектам управления — от кадровых решений до стратегий взаимодействия с другими органами. На её работу партия выделила около 185 000 евро в год, а также создала две штатные должности, включая юриста», — пишет издание.
Согласно внутреннему документу, партия готова к возможному «саботажу» и «правовым и внеправовым манёврам» со стороны оппонентов. При этом АдГ демонстрирует уверенность в соцопросах среди граждан ФРГ — в некоторых регионах поддержка приближается к 40%.
Ранее Алиса Вайдель сравнила Германию с тонущим «Титаником».