Делси Родригес потребовала от Венесуэлы отказаться от «команд Вашингтона»

Исполняющей обязанности президента Родригес назначили на следующий день после задержания Мадуро. После этого она, несмотря на прежние заявления о недопустимости внешнего контроля, пошла на взаимодействие с США и начала выполнять ряд требований, включая освобождение заключенных по политическим мотивам. По ее данным, к 23 января на свободу вышли 626 человек, однако правозащитники приводят меньшие цифры — 229, из которых 104 освободили 25 января.