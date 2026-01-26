Делси Родригес потребовала от Венесуэлы отказаться от «команд Вашингтона»

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес заявила, что политические силы страны должны прекратить ориентироваться на внешние установки и перейти к внутреннему диалогу ради выхода из кризиса. С таким обращением она выступила перед нефтяниками на НПЗ в Пуэрто-ла-Крус, сообщают местные СМИ.
Родригес подчеркнула, что решения по будущему Венесуэлы должны приниматься внутри страны, а не по указаниям из-за рубежа. В качестве ключевого условия сохранения суверенитета она назвала национальное единство.
По ее словам, разногласия с США Каракас намерен решать через «боливарианскую дипломатию». Также она заявила, что главной задачей для страны остается сохранение мира и стабильности.
Отдельно Родригес резко высказалась о задержании ее предшественника Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес американскими военными в ходе операции 3 января. Произошедшее она охарактеризовала как беспрецедентную агрессию и отметила, что атака на столицу, по ее словам, стала ударом по стране в условиях явного неравенства сил.
Исполняющей обязанности президента Родригес назначили на следующий день после задержания Мадуро. После этого она, несмотря на прежние заявления о недопустимости внешнего контроля, пошла на взаимодействие с США и начала выполнять ряд требований, включая освобождение заключенных по политическим мотивам. По ее данным, к 23 января на свободу вышли 626 человек, однако правозащитники приводят меньшие цифры — 229, из которых 104 освободили 25 января.
По данным Bloomberg, Дональд Трамп поддержал кандидатуру Родригес как временного лидера, ссылаясь на ее опыт в нефтяной сфере. Ранее в Вашингтоне давали понять, что намерены использовать венесуэльские запасы нефти, включая продажу 50 млн баррелей. Сообщается, что первая партия на сумму 500 млн долларов была реализована к 15 января, при этом средства заморожены на специальных счетах в США.
Politico писало, что США ожидают от нового руководства Венесуэлы шагов в интересах Вашингтона — включая меры против наркотрафика, высылку иранских, кубинских и других структур, которые там считают враждебными, а также прекращение нефтяных поставок противникам США. Среди целей также назывались свободные выборы и последующая отставка временного лидера.
14 января Трамп впервые после назначения Родригес провел с ней телефонный разговор. По итогам контакта обе стороны положительно оценили беседу. По сообщениям, обсуждались вопросы нефти, полезных ископаемых, торговли и национальной безопасности, а также нерешенные темы в отношениях двух государств.
Читайте также: Немцы неожиданно поддержали Москву после слов Пескова о Каллас.