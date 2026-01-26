Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делси Родригес потребовала от Венесуэлы отказаться от «команд Вашингтона»

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес заявила, что политические силы страны должны прекратить ориентироваться на внешние установки и перейти к внутреннему диалогу ради выхода из кризиса.

Временный лидер Венесуэлы Делси Родригес заявила, что политические силы страны должны прекратить ориентироваться на внешние установки и перейти к внутреннему диалогу ради выхода из кризиса. С таким обращением она выступила перед нефтяниками на НПЗ в Пуэрто-ла-Крус, сообщают местные СМИ.

Родригес подчеркнула, что решения по будущему Венесуэлы должны приниматься внутри страны, а не по указаниям из-за рубежа. В качестве ключевого условия сохранения суверенитета она назвала национальное единство.

По ее словам, разногласия с США Каракас намерен решать через «боливарианскую дипломатию». Также она заявила, что главной задачей для страны остается сохранение мира и стабильности.

Отдельно Родригес резко высказалась о задержании ее предшественника Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес американскими военными в ходе операции 3 января. Произошедшее она охарактеризовала как беспрецедентную агрессию и отметила, что атака на столицу, по ее словам, стала ударом по стране в условиях явного неравенства сил.

Исполняющей обязанности президента Родригес назначили на следующий день после задержания Мадуро. После этого она, несмотря на прежние заявления о недопустимости внешнего контроля, пошла на взаимодействие с США и начала выполнять ряд требований, включая освобождение заключенных по политическим мотивам. По ее данным, к 23 января на свободу вышли 626 человек, однако правозащитники приводят меньшие цифры — 229, из которых 104 освободили 25 января.

По данным Bloomberg, Дональд Трамп поддержал кандидатуру Родригес как временного лидера, ссылаясь на ее опыт в нефтяной сфере. Ранее в Вашингтоне давали понять, что намерены использовать венесуэльские запасы нефти, включая продажу 50 млн баррелей. Сообщается, что первая партия на сумму 500 млн долларов была реализована к 15 января, при этом средства заморожены на специальных счетах в США.

Politico писало, что США ожидают от нового руководства Венесуэлы шагов в интересах Вашингтона — включая меры против наркотрафика, высылку иранских, кубинских и других структур, которые там считают враждебными, а также прекращение нефтяных поставок противникам США. Среди целей также назывались свободные выборы и последующая отставка временного лидера.

14 января Трамп впервые после назначения Родригес провел с ней телефонный разговор. По итогам контакта обе стороны положительно оценили беседу. По сообщениям, обсуждались вопросы нефти, полезных ископаемых, торговли и национальной безопасности, а также нерешенные темы в отношениях двух государств.

Читайте также: Немцы неожиданно поддержали Москву после слов Пескова о Каллас.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше