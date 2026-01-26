Олег Кожемяко вмешался в ситуацию с отсутствием воды в Партизанске после жалоб жителей

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что отключены 12 многоквартирных домов и семь частных домовладений по улицам Кутузова и Суворова. На проблему жителей обратил внимание телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости» (18+). Местные жители рассказали журналистам, что несколько дней живут без воды. Они вынуждены закупать её в магазинах, топить снег и ходить на водоёмы. Позже прокуратура Партизанска начала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения.