Олег Кожемяко вмешался в ситуацию с отсутствием воды в Партизанске после жалоб жителей

Глава региона взял ситуацию под личный контроль и отправил министра ЖКХ на место аварии уже в день планёрки.

Источник: PrimaMedia.ru

Губернатор Приморья Олег Кожемяко взял под личный контроль восстановление холодного водоснабжения в Партизанске. На еженедельной планёрке с руководителями региональных ведомств он обозначил эту проблему как приоритетную после многочисленных обращений жителей муниципалитета через соцсети. Люди жаловались на длительные перебои с подачей воды в жилые дома, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Глава региона поручил министру ЖКХ Приморья Алексею Першину выехать на место аварии и держать ситуацию на личном контроле.

«Выезжайте туда. Детально разбирайтесь и давайте мне детальный план по восстановлению водоснабжения. Займитесь этим вопросом. Организуйте подачу воды. Пусть у домов людей там, где нет водоснабжения, дежурят водовозки. По каждому порыву должны работать бригады. Сформируйте необходимые бригады. Эта работа должна быть организована. Люди должны видеть, что работа идёт», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Сразу после совещания министр выехал на место.

По данным министерства ЖКХ Приморья, сбой в системе вызван аварийными работами на водозаборе «Южный». Сейчас специалисты активно устраняют последствия: уже очищены водонакопительные колодцы от иловых отложений, а для увеличения притока воды в город возведена дамба.

Отмечается, что ситуация осложняется изношенным состоянием коммунальных сетей — в отдельных районах трубы перемёрзли из-за низкого давления. Их уже отогрели, но аварийные бригады продолжают работать в усиленном режиме. В городе введён режим повышенной готовности.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что отключены 12 многоквартирных домов и семь частных домовладений по улицам Кутузова и Суворова. На проблему жителей обратил внимание телеграм-канал Ксении Собчак «Осторожно, новости» (18+). Местные жители рассказали журналистам, что несколько дней живут без воды. Они вынуждены закупать её в магазинах, топить снег и ходить на водоёмы. Позже прокуратура Партизанска начала проверку по факту аварийного отключения водоснабжения.