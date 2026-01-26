БРИКС в 2026 году может запустить единую платежную систему

Страны БРИКС в 2026 году могут запустить единую платежную систему, независимую от западных санкций, передает немецкая газета Berliner Zeitung.
В статье говорится, что резервный банк Индии предложил связать цифровые валюты центробанков стран БРИКС, чтобы упростить трансграничные расчеты в сфере торговли и туризма.
Ожидается, что соответствующее предложение будет включено в повестку саммита БРИКС 2026 года в Индии. В случае принятия инициативы это станет первой официальной попыткой участников БРИКС объединить свои цифровые валюты в рамках единой системы.
Ключевым компонентом системы должна стать платформа Brics Pay, призванная объединить национальные платежные системы и цифровые валюты участников объединения, сократив зависимость от доллара США и западных платежных механизмов, в том числе SWIFT.
В случае успешной реализации проект может ограничить возможности западного финансового давления и укрепить позиции БРИКС в глобальной экономике, отмечают авторы статьи.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что важно реализовывать инициативы, запущенные странами БРИКС.