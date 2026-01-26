Что известно об итогах трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Место проведения и участники переговоров
Встречи проходили в закрытом режиме в резиденции Каср аш-Шати, сообщает ТАСС. Эта штаб-квартира закрыта для посещений и используется исключительно для важных встреч, в том числе президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с главами других государств.
Российской делегацией в ОАЭ руководил начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Главой киевской группы был секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров.
В команду американцев вошли: спецпредставитель президента Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Какие вопросы обсуждались в Абу-Даби
В повестку переговоров вошли вопросы границ, формирование буферных зон, инструменты контроля за соблюдением режима прекращения огня, управление Запорожской АЭС.
Источник газеты Financial Times рассказал, что украинцы и команда США требовали ввести энергетическое перемирие, по условиям которого российская армия прекратит удары по энергообъектам Украины, а ВСУ перестанет обстреливать грузовые суда с российской нефтью и НПЗ, пишут «Ведомости».
О чем договорились на переговорах в Абу-Даби
Об итогах двухдневной работы переговорных групп известно мало. Стороны, комментируя итоги встречи, ограничиваются лишь общими оценками.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что российская делегация в Абу-Даби отстаивает базовые понимания, достигнутые в США по итогам саммита на Аляске. При этом в интервью ТАСС Рябков подчеркнул, что «погружаться в подробности происходящего контрпродуктивно».
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф в соцсети написал, что переговоры закончились на «конструктивной ноте» и возобновятся на следующей неделе.
Reuters со ссылкой на анонимного чиновника сообщил, что очередной раунд переговоров запланирован на 1 февраля.
Анонимные собеседники Axios из числа высокопоставленных чиновников Белого дома заявили, что стороны обсуждали условия возможного урегулирования, диалог был конструктивным, а участники демонстрировали взаимное уважение. Источник издания утверждает, что 24 января после совместной работы члены всех трех делегаций отправились на совместный обед и даже «выглядели почти как друзья».
Reuters утверждает, что стороны так и не смогли прийти к соглашению по вопросу территорий. Москва продолжает требовать полного вывода ВСУ с территорий Донбасса, Киев не соглашается.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры подтвердили, что между Киевом и Москвой есть много спорных вопросов. Он добавил, что украинская сторона намерена отстаивать ранее озвученную позицию по территориальным вопросам — Киев не откажется от своих регионов, пишет РБК со ссылкой на «РБК Украина».
Axios сообщает, что в скором времени можно рассчитывать на проведение двухстороннего саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. О возможных переговорах изданию рассказали представители администрации Белого дома. «Мы думаем, что мы недалеко от этого. Если мы продолжим движение нынешним курсом, то придем к этому», — приводит слова собеседника Axios ТАСС.
Эксперты о результатах и перспективах переговоров
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев в беседе с «Ведомостями» назвал главным результатом переговоров договоренность сторон об их продолжении. Эксперт уточнил, что в ходе встречи в Абу-Даби делегации России, Украины и США обсуждали спорные вопросы, в том числе прекращение огня на линии соприкосновения войск. Он отметил, что это действие требует уточнения сроков и параметров отхода ВСУ с отдельных участков.
Силаев уверен, что вопросы гарантий безопасности России и Украины, а также гуманитарные и экономические вопросы в Абу-Даби не обсуждались. Эксперт полагает, что прогнозы о скорой встрече Путина и Зеленского не оправдаются, так как для таких переговоров требуется тщательная и длительная подготовительная работа.
Эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов допустил, что во время трехсторонних контактов в ОАЭ обсуждались преимущественно технические вопросы, такие как условия введения режима прекращения огня и функционирование буферных зон. Собеседник «Ведомостей» считает, что другие условия перемирия будут обговариваться на другом уровне.
«В отличие от украинского руководства, Москва пока настаивает на обсуждении военно-технических тем. Правда, диверсифицированный состав украинской делегации говорит о более широких ожиданиях Киева», — уточнил Кортунов.
По его оценке, пока Киев и Москва далеки от достижения договоренностей по территориям. Политолог добавил, что вскоре состоится новая встреча, и, если текущий темп переговоров сохранится, то это можно будет говорить об активизации мирного процесса. При этом эксперт считает, что пока позиции Украины и России существенно расходятся.