Губернатор Травников поручил активнее привлекать компании в работу с молодежью

Профориентационная работа с молодежью Новосибирской области стала одной из главных тем для обсуждения на оперативном совещании с губернатором Андреем Травниковым. Глава региона поручил муниципалитетам активно работать с руководителями предприятий для максимальной открытости к образовательным организациям.