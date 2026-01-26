Ричмонд
-4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Травников поручил активнее привлекать компании в работу с молодежью

Сейчас для профориентации школьников привлекаются как крупные предприятия, так и субъекты малого и среднего предпринимательства.

Источник: Комсомольская правда

Профориентационная работа с молодежью Новосибирской области стала одной из главных тем для обсуждения на оперативном совещании с губернатором Андреем Травниковым. Глава региона поручил муниципалитетам активно работать с руководителями предприятий для максимальной открытости к образовательным организациям.

Министр образования Мария Жафярова заявила, что по итогам 2025 года регион занял четвертое место в стране по эффективности участия в чемпионате профессионального мастерства «Профессионалы». Все школьники 6−11 классов охвачены профориентационными мероприятиями, включая экскурсии на предприятия, профессиональные пробы и обучение.

В 2025 году к профориентационной работе активно подключились не только крупные компании, но и малый и средний бизнес, в общей сложности 225 предприятий региона.

Губернатор Травников призвал к дальнейшему расширению участия работодателей. Он отметил, что, несмотря на растущую заинтересованность бизнеса в сотрудничестве с образованием, некоторые предприятия все еще неохотно открывают свои двери для учащихся.

Также областному министерству образования поручено отслеживать трудоустройство выпускников по специальности и формировать рейтинг работодателей, активно привлекающих молодых специалистов.