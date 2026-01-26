Лукашенко проводит большое совещание по образованию 26 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит большое совещание по образованию в понедельник, 26 января. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Стратегическое решение главы Беларуси — это ставка на технологии, а также на интеллект. В телеграм-канале напомнили, что 15 января, назначая новых ректоров, президент говорил про планы, связанные с созданием в стране образовательного центра для лучших студентов по перспективным направлениям (подробнее мы писали здесь).
«Сегодня этой идее посвящено совещание у президента», — сказано в сообщении.
Состав совещания внушительный: от ректоров и профессоров до премьер-министра Беларуси.
Ранее глава Минобразования сказал, что в Беларуси подготовка в колледжах и вузах изменена по требованию Александра Лукашенко.
Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что будет с целевой подготовкой в Беларуси.
Кроме того, Минобразования изменило вступительные экзамены на 17 специальностей в вузах Беларуси.