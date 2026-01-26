Лукашенко проводит большое совещание по образованию 26 января

Стратегическое решение главы Беларуси — это ставка на технологии, а также на интеллект. В телеграм-канале напомнили, что 15 января, назначая новых ректоров, президент говорил про планы, связанные с созданием в стране образовательного центра для лучших студентов по перспективным направлениям (подробнее мы писали здесь).