Лукашенко проводит большое совещание по образованию 26 января

Лукашенко проводит совещание с профессорами, ректорами и главой правительства.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит большое совещание по образованию в понедельник, 26 января. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Стратегическое решение главы Беларуси — это ставка на технологии, а также на интеллект. В телеграм-канале напомнили, что 15 января, назначая новых ректоров, президент говорил про планы, связанные с созданием в стране образовательного центра для лучших студентов по перспективным направлениям (подробнее мы писали здесь).

«Сегодня этой идее посвящено совещание у президента», — сказано в сообщении.

Состав совещания внушительный: от ректоров и профессоров до премьер-министра Беларуси.

Ранее глава Минобразования сказал, что в Беларуси подготовка в колледжах и вузах изменена по требованию Александра Лукашенко.

Тем временем вице-премьер Наталья Петкевич сказала, что будет с целевой подготовкой в Беларуси.

Кроме того, Минобразования изменило вступительные экзамены на 17 специальностей в вузах Беларуси.

