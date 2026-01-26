Reuters: США продолжают рассматривать вариант военного захвата Гренландии

США продолжают рассматривать вариант военного захвата Гренландии, утверждает Reuters. По информации агентства, вероятность применения силы на острове «посеяла замешательство и тревогу» в Вашингтоне и среди его союзников. Республиканцы опасаются, что в случае любого военного вторжения в Гренландию может начаться процедура импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
Соединенные Штаты не отказались от планов по военному захвату Гренландии — автономной территории Дании, пишет Reuters.
«По словам двух источников, знакомых с ситуацией, администрация [президента США Дональда Трампа], похоже, в очередной раз продвигается вперед с крупной военной операцией, не проконсультировавшись предварительно с конгрессом», — говорится в публикации.
По информации агентства, вероятность применения силы в Гренландии «посеяла замешательство и тревогу в Вашингтоне и среди союзников США», а ~республиканцы «начали проявлять беспокойство»~. Источник издания сообщил, что законодатели позвонили госсекретарю США Марко Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома — они изложили свои опасения и «посоветовали администрации не предпринимать дальнейших шагов».
Как отметил Reuters, ~некоторые законодатели-республиканцы опасаются, что в случае любого военного вторжения в Гренландию может начаться процедура импичмента в отношении Трампа~.
Однако, по словам двух источников издания, близких к Белому дому, ~военные действия в отношении острова «всерьез никогда не рассматривались»~.
21 января Трамп в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. По его словам, Вашингтон намерен начать переговоры о покупке датского острова, который необходим для развертывания системы противоракетной обороны «Золотой купол».
На следующий день Трамп заявил, что провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. По информации Axios, проект документа предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Новый проект позволит США создавать там военные базы и «зоны обороны», если Североатлантический альянс сочтет это необходимым.
«Спокойная решимость».
По мнению The New York Times, премьер-министру Дании Метте Фредериксен удалось сдержать давление Трампа и не допустить передачи Гренландии под контроль США.
«Нет сомнений в том, что тщательно выстроенная защита Фредериксен помогла помешать Трампу добиться того, чего он действительно хотел. В течение нескольких месяцев ~Фредериксен вела напряженную игру на грани фола с Трампом~, и, похоже, ей это удалось — по крайней мере, на данный момент», — говорится в публикации.
Издание обратило внимание, что «спокойная решимость, а не лесть» выделили Фредериксен среди других европейских лидеров в вопросе взаимодействия с Трампом, что сделало ее «чрезвычайно популярной внутри страны».
«Я не начинаю конфликт. Я пытаюсь разрешить конфликт», — подчеркнула она.
22 января Фредериксен заявила, что Копенгаген готов обсуждать с Вашингтоном вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе Гренландии. Дания — суверенное государство, и это не подлежит обсуждению, добавила политик.
«Приоритетный плацдарм».
Юрисдикция США «будет гарантированно установлена» над Гренландией, уверен военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Гренландия для них — приоритетный плацдарм Они не хотят никакого третьего участия, каких-то контролирующих европейских инстанций, датского официального присутствия», — отметил он в беседе с ТАСС.
Степанов не исключил, что Соединенные Штаты планируют развернуть на территории Гренландии ~базу материально-технического сопровождения атомного подводного флота~. Кроме того, Вашингтон собирается разместить там наземную инфраструктуру «Золотого купола». Военные цели имеют приоритетный характер, подчеркнул эксперт.
«Арктика — это та территория, борьба за которую будет разворачиваться во второй половине XXI века, и уже мы видим все признаки максимального наращивания западом военной инфраструктуры под эгидой США», — добавил Степанов.