Reuters: США продолжают рассматривать вариант военного захвата Гренландии

На следующий день Трамп заявил, что провел встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону. По информации Axios, проект документа предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Новый проект позволит США создавать там военные базы и «зоны обороны», если Североатлантический альянс сочтет это необходимым.