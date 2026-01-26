Песков назвал не слишком дружелюбными переговоры по Украине в Абу-Даби

«Переговоры в прямом таком формате — они в начальной стадии», — сказал Песков. Он предположил, что сейчас было бы неправильно обсуждать детали, особенно публично.
Он также отметил, что при подобных контактах участники едва ли могут демонстрировать дружелюбие. Но раз диалог идет, нужно попытаться достичь каких-то результатов, добавил Дмитрий Песков. «Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно», — сказал он.
Times со ссылкой на источники писала, что на переговорах России якобы пришлось соглашаться с США по территориальному вопросу. Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что территориальная часть «формулы Анкориджа» остается для России принципиальной и что российская позиция известна Вашингтону.
Представитель Кремля подтвердил, что продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующую неделю.