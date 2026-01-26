Ричмонд
-3°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал не слишком дружелюбными переговоры по Украине в Абу-Даби

Рассчитывать на высокую результативность контактов по Украине в Абу-Даби было бы ошибочно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, впереди много работы.

Источник: РИА "Новости"

«Переговоры в прямом таком формате — они в начальной стадии», — сказал Песков. Он предположил, что сейчас было бы неправильно обсуждать детали, особенно публично.

Он также отметил, что при подобных контактах участники едва ли могут демонстрировать дружелюбие. Но раз диалог идет, нужно попытаться достичь каких-то результатов, добавил Дмитрий Песков. «Сам факт, что в конструктивном ключе эти контакты начались, это можно оценивать положительно», — сказал он.

Times со ссылкой на источники писала, что на переговорах России якобы пришлось соглашаться с США по территориальному вопросу. Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что территориальная часть «формулы Анкориджа» остается для России принципиальной и что российская позиция известна Вашингтону.

Представитель Кремля подтвердил, что продолжение переговоров в Абу-Даби запланировано на следующую неделю.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше