Global Firepower поставил РФ на второе место по военной мощи

Россия входит в топ-3 стран мира с самой мощной армией в соответствии с рейтингом Global Firepower. Лидером тройки являются США, а российская армия попала на второе место, обогнав Китай, передает «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В рейтинг-листе оцениваются армии 145 государств. Он учитывает более 60 факторов, включая численность личного состава, мобильность и современность вооружения, оборонный бюджет, промышленный потенциал, сообщает «Лента.ру».

В 2026 году Россия заняла второе место в рейтинге. В топ-10 стран с самыми сильными армиями также включены: Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Ряд военных экспертов, в том числе международного уровня, не считают рейтинг внушающим доверие, так как он не учитывает ряд важных показателей, а методика расчета и распределения мест непрозрачна.

