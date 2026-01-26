Global Firepower поставил РФ на второе место по военной мощи

В рейтинг-листе оцениваются армии 145 государств. Он учитывает более 60 факторов, включая численность личного состава, мобильность и современность вооружения, оборонный бюджет, промышленный потенциал, сообщает «Лента.ру».
В 2026 году Россия заняла второе место в рейтинге. В топ-10 стран с самыми сильными армиями также включены: Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.
Ряд военных экспертов, в том числе международного уровня, не считают рейтинг внушающим доверие, так как он не учитывает ряд важных показателей, а методика расчета и распределения мест непрозрачна.